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        Haberler Gündem Güncel Osmangazi Köprüsü'nü sis bulutları kapladı! Ortaya bu manzara çıktı

        Osmangazi Köprüsü'nde sis etkili oldu

        Kocaeli'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Osmangazi Köprüsü de sis içerisinde kaldı. Polis ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda ikaz etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 09:54 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:54
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        Köprüyü sis bulutları kapladı!
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        İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis etkisini gösterdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        AA'da yer alan habere göre bölgede gece saatlerinde başlayan sis, sabah yoğunluğunu artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Osmangazi Köprüsü'nü kullanan sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda trafik işaretçileriyle uyarıda bulunuldu.

        Polis ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda ikaz etti.

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        Sisin gün içinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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