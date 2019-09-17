Olay büyük tepki çekmişti

17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar eden Erol Çetin'e "atla " diyerek tepki gösteren Hülya Uysal ve Merve Özocak, “intihara yönlendirme” suçundan 3’er yıl 4'er ay hapis cezası çarptırılmıştı. Dosya İstinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.
'SÖZLER İNTİHARA TEŞVİK NİTELİĞİNDE DEĞİL' GEREKÇESİYLE BERAAT
Daire kararında, köprü üzerinde seyir halindeki araçta bulunan sanıkların uzaktan seslenerek fevren söyledikleri ‘atla ulan’ şeklindeki sözlerin maktulde oluşan intihar iradesini etkileyip kuvvetlendirecek nitelik ve derecede olmadığını belirterek, özel kasıtla işlenen ‘intihara yönlendirme’ suçunun unsurlarının oluşmadığını kaydetti. Sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararını kaldıran ceza dairesi, sanıkların beraatlerine hükmetti. Dosya Yargıtay’a taşındı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 8 Mart 2016 tarihinde Erol Çetin, köprü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen müzakereci polisler Çetin’i intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Bu sırada araçlarıyla köprüden geçen Hülya Uysal(52) ve Merve Özocak(30) Çetin’e yönelik ‘atlasana ulan’ diye teşvik amaçlı söylemlerde bulundu. Maktul ise şahıslara dönerek ‘atla he, atla he’ diyerek kendisini kendini köprüden aşağı attı ve denize çarparak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin hakkında dava açılan Hülya Uysal ve Merve Özocak İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 25 Ekim 2018 tarihinde “intihara yönlendirme” suçundan 3’er yıl 4’er ay hapse çarptırıldı.
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