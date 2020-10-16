Köprü geçişinde çift yönde de para alınıyor mu? Sorusu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden aynı günde dönülmezse çift yönde de ücret alındığı iddia edilmesinin ardından merak konusu oldu. Karayalolları Genel Müdürlüğünen konuyla ilgili açıklama geldi.

KÖPRÜ GEÇİŞİNDE ÇİFT YÖNDE PARA ALINIYOR MU?

Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul'da 15 Temmuz Şehirler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü geçiş ücreti alındığına dair iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada "Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyrulur" ifadeleri yer aldı.