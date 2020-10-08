Antalya'da köprü altında, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez İlçesi Göksu Mahallesi'nde bulunan Cırnık Köprüsü altında meydana geldi. Köprü altına inen vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, 35-40 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik belgesi çıkmayan ve sol kolunda dövme bulunan kişinin cansız beden, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.