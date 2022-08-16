Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag'a konuk oluyor. Bordo-mavililer gruplara kalma yolunda 24 Ağustos'taki rövanş öncesi avantajlı bir skorla ülkeye dönmek istiyor. SAAT: 22.00

HAKEM: Michael Oliver

STAT: Parken

YAYIN: EXXEN KOPENHAG: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Lerager, Zeca, Falk, Haraldsson, Claesson, Pep Biel TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Kouassi, Trezeguet, Cornelius MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

4 EKSİK Trabzonspor, zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamıyor. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamıyor.

YENİ TRANSFERLER KADRODA Trabzonspor'da yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi. Levante'den kadroya katılan orta alan oyuncusu Bardhi ile 3 yıllık anlaşmaya varılan Real Betis'ten stoper oyuncusu Marc Bartra'nın lisansları çıkarılarak UEFA listesine eklendi.

AVCI İLE ÜÇÜNCÜ KEZ Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3. kez Avrupa kupalarında mücadele ediyor. Geçen sezon bordo-mavili takımı şampiyonluğa taşıyan Avcı, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma ile oynanan karşılaşmada takımın başında sahaya çıkmıştı. İlk maçı sahasında 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, deplasmanda da 3-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etmişti.

AVRUPA'DA 140. KARŞILAŞMA Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 140. karşılaşmasına çıkıyor. Bordo-mavililer, geride kalan 139 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 53 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 177 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 192 gol gördü. Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

TUR GELİRSE TARİHİNDE İKİNCİ KEZ Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden sınav verecek. DEVLERE KARŞI ZAFERLER Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti. Kopenhag ile Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne kadar rakip olduğu 63 takımın 38'ini mağlup etmeyi başardı.

Türk takımlarına rakip olduğu altı Avrupa kupası maçının dördünden galip ayrılan Kopenhag (2M), iç sahadaki üç karşılaşmayı da gol yemeden kazandı (1-0 vs Galatasaray, 3-0 vs İstanbul Başakşehir & 5-0 vs Sivasspor).

Deplasmanda oynadığı son sekiz Avrupa kupası maçının birini kazanan (2B 5M) ve son beş karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan Trabzonspor (1B 4M), daha uzun bir seriyi en son 1993-1996 arasında yaşadı (3B 4M)

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç ön eleme eşleşmesinin ikisinde turnuvaya veda eden Kopenhag, daha önceki dokuz ön eleme turunun yedisinde yoluna devam etmişti.

2013/14'ten bu yana Avrupa kupalarında çıktığı 10 çift ayaklı ön eleme turunun sekizinde yoluna devam eden Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nin bu aşamalarındaki son üç eşleşmesinde turnuvaya veda etti (2004/05, 2005/06 & 2011/12).