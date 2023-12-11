Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı başlıyor. Ülkemizi A Grubu'nda temsil eden Galatasaray, son maçında Danimarka deplasmanında Kopenhag'la kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. 12 Aralık Salı günü oynanacak zorlu mücadelenin başlama saati, gruptaki puan durumu, temsilcimizin gruptan çıkma ihtimalleri ve muhtemel 11'ine dair detayları derledik...
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Kopenhag Galatasaray maçı için artık beklenen hafta geldi çattı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son haftasında yarın saat 23:00'de oynanacak zorlu mücadele, Exxen'den canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği mücadele öncesi gruptaki puan durumu ve sarı kırmızılıların tur atlama ihtimalleri...
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ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 13 Puan (+5 av) - 4 Maç (Gruptan lider çıktı)
3- Kopenhag / 5 Puan (-1 av) - 5 Maç
2- Galatasaray / 5 Puan (-2 av) - 5 Maç
4- Manchester United / 4 Puan (-2 av) - 5 Maç
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GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
5 puan ve -2 averaj ile 5. hafta sonunda grubunda 3. sırada yer alan Galatasaray, grubundaki son maçında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
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Cimbom, Kopenhag'ı deplasmanda yenmesi halinde diğer maçın skoruna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.
Sarı kırmızılı ekibimiz, puan kaybetmesi halinde ise Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.
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Galatasaray, gruptaki son maçında berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise Manchester United Bayern Münih mücadelesinde İngiliz ekibinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Manchester United'ın puan kaybetmesi durumunda Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'ne kalacak.