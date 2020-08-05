Süper Lig´de sezonu şampiyon tamamlayarak ilk kez ipi göğüsleyen Başakşehir, Avrupa kupalarında yoluna devam etmek için Kopenhag´ın konuğu olacak. Parken Stadyumu´nda TSİ 19.55´te oynanacak karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu´nundan Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato´nun yardımcılıklarını ise Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini üstlenecek.
Mücadele öncesinde avantajlı taraf Başakşehir. Sahasında oynadığı ilk maçta rakibini Visca´nın golüyle 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertliler, ufak da olsa avantajı eline geçirmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmada Başakşehir, alacağı her galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdırmayı başaracak. Turuncu-lacivertliler, ayrıca alacağı tek farklı gollü mağlubiyetlerde de bir üst tura yükselen taraf olacak.
2 VE ÜSTÜNDE FARKLI MAĞLUBİYETLERDE VEDA EDİYOR
Karşılaşma Kopenhag´ın 1-0´lık üstünlüğüyle sona ermesi halinde ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatma devrelerinde de skor değişmezse, turu geçen tarafı penaltı atışları belirleyecek. Danimarka ekibi 2 ve üstünde farklı skorla galip gelmesinde ise halinde çeyrek finale yükselecek.
BİR SONRAKİ TURDA RAKİP MANU
Temsilcimizin, Kopenhag´ı kupanın dışına itmesi halinde rakibi büyük ihtimalle Premier Lig devlerinden Manchester United olacak. Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında ilk maçta LASK Linz´i 5-0 mağlup eden ManU, büyük bir sürpriz yaşanmazsa yoluna devam edecek.
AVRUPA´DA 5 GALİBİYET
Başakşehir, bu sezon Avrupa kupalarındaki 12´nci maçına çıkacak. Şampiyonlar Ligi 3´üncü Ön Ele Turu´nda Olympiakos ile karşılaşan turuncu-lacivertliler, iki maçta da rakibine mağlup olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi´nde devam etti. J Grubu´nda Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberger ile rakip olan Başakşehir, 6 maçta aldığı 10 puanla grubunu lider tamamladı. 2´nci turda Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya gelen turuncu-lacivertliler, deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında rakibini 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmişti. Turuncu-lacivertliler, bu sezon Avrupa´da çıktığı 11 maçta; 5 galibiyet, 5 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!