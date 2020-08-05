Süper Lig´de sezonu şampiyon tamamlayarak ilk kez ipi göğüsleyen Başakşehir, Avrupa kupalarında yoluna devam etmek için Kopenhag´ın konuğu olacak. Parken Stadyumu´nda TSİ 19.55´te oynanacak karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu´nundan Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato´nun yardımcılıklarını ise Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini üstlenecek.

Mücadele öncesinde avantajlı taraf Başakşehir. Sahasında oynadığı ilk maçta rakibini Visca´nın golüyle 1-0 mağlup eden turuncu-lacivertliler, ufak da olsa avantajı eline geçirmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmada Başakşehir, alacağı her galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdırmayı başaracak. Turuncu-lacivertliler, ayrıca alacağı tek farklı gollü mağlubiyetlerde de bir üst tura yükselen taraf olacak.

2 VE ÜSTÜNDE FARKLI MAĞLUBİYETLERDE VEDA EDİYOR

Karşılaşma Kopenhag´ın 1-0´lık üstünlüğüyle sona ermesi halinde ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatma devrelerinde de skor değişmezse, turu geçen tarafı penaltı atışları belirleyecek. Danimarka ekibi 2 ve üstünde farklı skorla galip gelmesinde ise halinde çeyrek finale yükselecek.

BİR SONRAKİ TURDA RAKİP MANU

Temsilcimizin, Kopenhag´ı kupanın dışına itmesi halinde rakibi büyük ihtimalle Premier Lig devlerinden Manchester United olacak. Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında ilk maçta LASK Linz´i 5-0 mağlup eden ManU, büyük bir sürpriz yaşanmazsa yoluna devam edecek.

AVRUPA´DA 5 GALİBİYET

Başakşehir, bu sezon Avrupa kupalarındaki 12´nci maçına çıkacak. Şampiyonlar Ligi 3´üncü Ön Ele Turu´nda Olympiakos ile karşılaşan turuncu-lacivertliler, iki maçta da rakibine mağlup olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi´nde devam etti. J Grubu´nda Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberger ile rakip olan Başakşehir, 6 maçta aldığı 10 puanla grubunu lider tamamladı. 2´nci turda Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya gelen turuncu-lacivertliler, deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında rakibini 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmişti. Turuncu-lacivertliler, bu sezon Avrupa´da çıktığı 11 maçta; 5 galibiyet, 5 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı.