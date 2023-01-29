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Köpekten kaçarken minibüsün çarptığı Suriyeli Ahmed öldü

Adana'da sokak köpeğinden kaçarken minibüsün çarptığı 8 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed el Halil hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Giriş: 29.01.2023 - 10:05 | Güncelleme: ABONE OL
Köpekten kaçarken minibüsün çarptığı Suriyeli Ahmed öldü
Köpekten kaçarken minibüsün çarptığı çocuk öldü
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DHA

Adana'da, köpekten kaçarken aniden yola çıkan Suriye uyruklu Ahmed el Halil (8), minibüsün çarpması sonucu ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı´nda meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Suriyeli Ahmed el Halil, karşısına çıkan köpeği görünce kaçmaya başladı. Korktuğu için aniden yola atlayan Halil´e, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Halil´i ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı Ahmed el Halil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, küçük çocuğun koşarak yola çıktığı ve minibüsün çarptığı anlar yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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