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        Köpeklerden kaçarken kazada öldü!

        Siirt'te iddiaya göre sokak köpeklerinin saldırısından kaçan 17 yaşındaki Harun Erkuş'un kullandığı motosiklet kaza yaptı. Olayda park halindeki kamyonete çarpan Erkuş hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 12:18 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:18
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        Köpeklerden kaçarken kazada öldü!
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        Siirt'te sokak köpeklerinin saldırısında kaçan Harun Erkuş'un (17) kullandığı motosiklet, kamyonete çarptı. Kazada Erkuş, hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Motosiklet ile seyir halinde olan Harun Erkuş, iddiaya göre sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

        ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

        Kaçmaya çalışan Erkuş'un kullandığı motosiklet, yol kenarında park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Erkuş, ağır yaralandı.

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erkuş, kurtarılamadı.

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        #haberler
        #Siirt
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