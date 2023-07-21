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        Haberler Yaşam Köpek sahipleri bu bitkiye dikkat: Gördüğünüz anda köpeğinizden uzaklaştırın

        Köpek sahipleri bu bitkiye dikkat: Gördüğünüz anda köpeğinizden uzaklaştırın

        Tilki kuyruğu bitkisi, köpekler için son derece ölümcül olabiliyor. Dikenli bir yapıya sahip bitki, kolay bir şekilde vücuda yerleşiyor ve ilerleyerek, organların delinmesine yol açıyor.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 15:40
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        • 1

          Köpek sahipleri, evcil dostlarına karşı tehlike yaratabilecek birçok şeye karşı önlem alsa da bazı şeyler gözden kaçabiliyor. Bunlardan bir tanesi de tilki kuyruğu bitkisi. Bu gördüğünüz bitki bir köpek için ölümcül olabilir.

        • 2

          Bu bitkiler, kesin ve sivri uçlara sahip dikenlerden oluşuyor. Açık alanlarda sıklıkla rastlanan bu bitki, köpeklerin patilerine, kulaklarına, burnuna ve derisine kolayca yerleşebilir.

          Bitki, köpeğin vücuduna girdiği andan itibaren keskin uçlarıyla hareket ederek, ciğerleri delmek gibi hayati zararlara neden olabiliyor. Köpek tarafından yutulması ise çeşitli enfeksiyon ve apselere yol açıyor.

        • 3

          Eğer köpeğinizde bu bitkiyi tespit ederseniz yapmanız gereken ilk şey bir cımbız yardımıyla bitkiyi çıkarmak ve vücudun başka noktasına sıçramasını engellemek.

        • 4

          Dünyaca ünlü bir oyuncu Kaley Cuoco, bu tehlikeyi atlatan isimlerden bir tanesi. Yakın zamanda Instgram'da yaptığı bir paylaşımla, köpeği King ile yaşadığı zorlu ve acılı süreci anlattı.

        • 5

          Kaley, köpeğinin iki aydır şiddetli bir şekilde hasta olduğunu ve durumun bir türlü çözülemediğinden bahsetti. En sonunda veteriner, köpeğin vücuduna giren tilki kuyruğunu tespit etti. Bitki, kalbe doğru ilerlemişti ve birkaç gün daha fark edilmemesi halinde köpeğin ölümüyle sonuçlanacaktı.

          Kapsamlı bir ameliyat geçiren minik köpeğin durumu şu an iyi ancak Kaley, kendi başına gelenleri diğer köpek sahipleri de yaşamasın diye uyarıda bulunuyor.

        • 6

          Peki, vücuduna tilki kuyruğu giren bir köpekte ne gibi belirtiler görülür?

          Hapşırma ve horlama

          Burun kanaması

          Tilki kuyruğunun bulunduğu bölgeyi aşırı yalama

          Şişme

          Kulağa veya göze sürekli pati atmak

          Başa veya kulağa dokunulduğunda ağrı

          Kulakta kızarıklık ve akıntı

          Öksürme veya öğürme

          Nefes almada zorluk

          Gözde meydana gelen akıntı

          Kaynak: Better Pet

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