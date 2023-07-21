Köpek sahipleri bu bitkiye dikkat: Gördüğünüz anda köpeğinizden uzaklaştırın

Kaley, köpeğinin iki aydır şiddetli bir şekilde hasta olduğunu ve durumun bir türlü çözülemediğinden bahsetti. En sonunda veteriner, köpeğin vücuduna giren tilki kuyruğunu tespit etti. Bitki, kalbe doğru ilerlemişti ve birkaç gün daha fark edilmemesi halinde köpeğin ölümüyle sonuçlanacaktı.

Kapsamlı bir ameliyat geçiren minik köpeğin durumu şu an iyi ancak Kaley, kendi başına gelenleri diğer köpek sahipleri de yaşamasın diye uyarıda bulunuyor.