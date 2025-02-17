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        Köpek eti yenir mi, sağlığa zararı var mı? Köpek eti yemek günah mı?

        Köpek eti, dünyanın bazı bölgelerinde tüketilen ancak İslam kültüründe her zaman tartışmalı kabul edilen bir konudur. Köpek eti yenir mi, sağlığa zararı var mı? sorusu hem dinî hem de sağlık perspektifinden değerlendirilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın helal görülen hayvanlarla ilgili ilkeleri dikkate alındığında, köpek dişleriyle avlanan hayvanların etinin çoğunluk âlim görüşüne göre helal olmadığı belirtilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 13:45 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:45
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        Köpek eti yenir mi?
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        Köpek eti yemek günah mı? sorusu ise İslam’ın genel ilkeleri, Kur’an ve Sünnet’teki açık hükümler ile fıkıh kaynaklarında yer alan içtihatlarla şekillenir

        Köpek, insanın uzun zamandır yanında bulunan, koruma ve arkadaşlık gibi amaçlarla evcilleştirilmiş bir hayvandır. Ancak tarihte ve günümüzde bazı toplumlarda, kıtlık dönemleri veya kültürel alışkanlıklar nedeniyle köpek eti tüketildiğine rastlanabilir. İslam dininde ise hayvanların helal ya da haram olup olmadığı, Kur’an ve Sünnet’in temel ilkeleri ile fıkıh âlimlerinin görüşleri çerçevesinde belirlenir. Diyanet’in de vurguladığı gibi Kur’an, domuz eti dışında haramlığı net biçimde belirtilen bir hayvan ismi vermez; bunun yerine yenilmesi haram olanları “köpek dişleriyle avlanan yırtıcı hayvanlar” ve “pençesiyle avlanan yırtıcı kuşlar” gibi genel niteliklerle tanımlar. Bu kapsamda köpeğin etinin haram sayıldığı çoğunluk tarafından kabul edilir.

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        İSLAM’A GÖRE KÖPEK ETİ YEMEK

        Günümüzün beslenme anlayışı içinde köpek eti, Türkiye ve İslam toplumlarında geleneksel olarak tüketilmeyen bir besindir. Dinî açıdan haram olarak değerlendirilmesinin yanı sıra, kültürel ve duygusal anlamda da insanların pek çoğu için kabul edilemezdir. Sağlık yönü ise bir başka boyuttur; köpeklerde bulunan bazı parazit ve hastalıkların insana geçme riski nedeniyle, köpek eti tüketmenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dair endişeler mevcuttur. Dolayısıyla köpek etinin yenilip yenmemesi, sadece dinî hükümlerin değil, sağlık ve etik kaygıların da devreye girdiği bir konudur.

        KÖPEK ETİ YENİR Mİ?

        Köpek etinin İslami perspektifte tüketilmesi konusunda ana yaklaşım, onun yırtıcı bir hayvan ve aynı zamanda evcil hayvan kategorisine girmesi dolayısıyla haram sayılmasıdır. Ayrıca dinî metinlerde, “köpek dişlerine sahip ve avını dişleriyle yakalayan” hayvanların etinin haram olduğu hususunda âlimlerin büyük ölçüde görüş birliği vardır. Dolayısıyla köpek, hem anatomik hem de işlevsel açıdan bu kategoriye dâhildir.

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        • Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği bilgilere göre köpek, ne Kur’an ne de Sünnet tarafından helal kabul edilmiştir.
        • Köpek dişli hayvanlar: Aslan, kaplan, kurt gibi avını dişleriyle yakalayan hayvanlar aynı kapsamda değerlendirilir ve haram olduğu belirtilir.

        Bu bağlamda köpek eti tüketmenin, İslami ölçülerde helal olmadığına dair genel bir görüşün varlığı dikkat çeker. Farklı mezhepler arasında detaylı ayrıntılar olsa da, Hanefi, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî âlimlerinin çoğunluğu köpek dişli hayvanların etini haram sayar. Dolayısıyla köpek eti yemenin dinî açıdan caiz olmadığını söylemek mümkündür.

        KÖPEK ETİ YEMEK ZARARLI MI?

        Köpek eti tüketmek, sağlık yönünden de riskler barındırabilir. Zira köpekler, dışarıda çeşitli kaynaklardan beslenebilir veya hastalık taşıyabilir. Özellikle bilinçsiz şartlarda kesilen köpeklerin etinde parazit, bakteri ve virüs riski yüksektir. Kuduz, parazit kaynaklı hastalıklar ve toksik maddelerin bulunabilmesi, köpek eti yemenin sağlık açısından tehlikeli olabileceğini gösterir. Ayrıca hijyenik olmayan ortamlarda kesilen ya da hazırlanan hayvan eti, gıda zehirlenmelerine yol açabilir.

        Bu noktada dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

        • Hijyen koşulları: Evcil veya sokak hayvanlarının hijyenik olmayan şartlarda yetişmiş olması.
        • Parazit ve bakteri riski: Köpeklerin taşıyabileceği hastalıkların, insanlara bulaşma ihtimali.

        Ayrıca toplumun büyük bir kısmı, köpekleri evcil dostlar olarak benimsediği için, köpek eti tüketmek kültürel ve etik açılardan da kabul edilemez bulunur. Etik, dinî ve sağlık konuları bir araya geldiğinde, köpek etinin tüketimi hem manevî hem de maddî açıdan genelde sakıncalı addedilir.

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