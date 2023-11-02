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        Haberler Gündem 3. Sayfa Köpek eğitmeni, müşterisini öldürdü

        Mersin'de köpek eğitmeni, tartıştığı müşterisini tüfekle öldürdü

        Mersin'de Mehmet Bozdoğan, köpeğinin muayene ücretiyle ilgili borç-alacak meselesi yüzünden tartıştığı köpek eğitmeni G.Ö. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Bozdoğan, hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan köpek eğitmeni aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 19:34 Güncelleme: 02.11.2023 - 19:36
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        Köpek eğitmeni, müşterisini öldürdü
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        Mersin'de Köpek eğitmeni G.Ö., "borç- alacak" nedeniyle tartıştığı müşterisi Mehmet Bozdoğan'ı (35), tüfekle öldürdü.

        Olay, 31 Ekim Salı günü merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir veteriner kliniğine giden Mehmet Bozdoğan, köpeğinin muayene ücretiyle ilgili borç-alacak meselesi yüzünden köpek eğitmeni G.Ö. ile tartıştı.

        POMPALI TÜFEKLE VURUP, KAÇTI

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Ö., Bozdoğan'ı pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan Bozdoğan kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bozdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        ZANLI ARANIYOR

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, G.Ö.'nün yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

        *Haber görseli: Öldürülen Mehmet Bozdoğan

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