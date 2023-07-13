"Köpek doğurmayı tercih ederdim" Eski oyuncunun oğluyla olan karmaşık ilişkisi
Brigitte Bardot, seksapalitesi ile de tanınan bir oyuncu ve modeldi. İkinci evliliği sırasında hamile kaldı ve bu, oyuncuya göre büyük bir felaketti. Yıllar sonra çıkarttığı kitabında oğlu için "Köpek doğurmayı tercih ederim" diye yazdı.
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1950'li yılların parlak isimlerinden biri olan Brigitte Bardot, 1934 yılında dünyaya geldi. İlk evliliğini ünlü bir film yapımcısı olan Marc Allégret'in asistanı Roger Vadim ile yaptı. Bu evlilikle beraber kocasının da desteğiyle sinema dünyasında giderek artan bir üne sahip oldu.
Fotoğraf: EPA
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Kocasının ilk film denemesinde yer alan oyuncu Jean-Louis Trintignant'a aşık olan Brigitte, evliliğini sonlandırdı; Jean-Louis ile iki yıl beraber yaşadılar ancak bu ilişki de yürümedi. Brigitte, bazıları kadın olmak üzere 100'den fazla sevgiliye sahip oldu ve ama asıl anne-oğul skandalını başlatacak birlikteliği Jacque Charrier ile oldu.
Fotoğraf: EPA
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Bu evlilikten hamile kalan Brigitte, kesinlikle çocuk doğurmak istemiyordu. Kürtaj için çok çabalasa da o dönemde Fransa'da kürtaj yasaktı ve çocuğunu doğurmak zorunda kaldı.
Fotoğraf: EPA
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Hamileliğin son ayları, oyuncu için gerçek bir kabustu. Fotoğrafçılar, hamile oyuncunun özel bir fotoğrafını çekmek için evinin etrafını sardı. Brigitte dışarı çıkmayı tamamen bıraktı, hatta hastaneye gitmeye korktuğu için yaşadığı apartmanda doğum yapmaya bile karar verdi. Hamile olarak kimseye gözükmek istemiyordu.
Bardot 1997 yılında otobiyografisinde, hamileliğini sonlandırmak için defalarca karnına yumruk attığını ve bir doktordan morfin istediğini açıkladı.
Fotoğraf: AP
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Oyuncu daha sonra çıkartacağı kitabında oğlu Nicolas için "Şişmiş vücudumda taşırken beni yiyen bir tümör gibiydi" diye yazmıştı. Doğumdan sonra oğluyla fotoğraf çektiren aktris, oğluna başka da yakınlık göstermedi.
Fotoğraf: EPA
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Slobodenpecat, genç aktrisin duygularını şöyle tarif ediyor:
Brigitte, herkesin onu bir "anne" olarak algılamasıyla erkek nüfusa karşı çekiciliğini kaybedeceğinden korkuyordu. Çocuk onun duygularını hissetti, bu yüzden onu her aldığında ağlamaya başladı.
Fotoğraf: EPA
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Kitabında, kendisinde annelik içgüdüsü olmadığını ve bir çocuk doğurmak yerine köpek doğurmayı tercih edeceğini yazdı.
Bardot yıllar sonra "Ben anne olmak için yaratılmadım" diye itiraf etti. "Yeterince yetişkin değilim - bunu kabul etmek zorunda olmanın korkunç olduğunu biliyorum ama bir çocuğa bakacak kadar yetişkin değilim."
Fotoğraf: The Mega Agency
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Çocuğunun babası olan Charrier ile de boşandı ve oğlu Nicolas'a bakmayı reddetti; mahkeme çocuğun velayetini babaya verdi. Sonraki yıllarda medyanın göz bebeği olan oyuncu daha da ünlendi ve birçok ilişki yaşadı hatta iki kere daha evledi.
Fotoğraf: EPA
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Yukarıda alıntı yaptğımız kitabı piyasaya çıktığında baba-oğul duruma içerledi ve Brigitte'a tazminat davası açtı; mahkeme ikisine toplam 250 frank para cezası kesti.
Brigitte, oğlu Nicolas bir yetişkin olduğunda arayı düzeltmeye çalıştı ancak her şey için çok geçti ve yapabildikleri tek şey soğuk bir ateşkes oldu. 40 yaşında sinemayı bırakan oyuncu, hayatını hayvanlara yardım ederek geçiyor.
Fotoğraf: EPA
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Daha önce Müslümanlara karşı da ırkçı söylemleriyle bilinen Bardot şu anda 89 yaşında.
Fotoğraf: AA
Haber kaynak: Daily Mail, Newsweek, Slobodenpecat