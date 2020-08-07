Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kocakaymaz Mahallesi Çal mevkisinde meydana geldi. Fatoş A.(37),sokakta beslediği yavrusu da bulunan çoban köpeğine yiyecek vermek için yanına gittiği sırada Maksut K.'nin (73) hayvanı ağaca bağlayarak, tecavüz ettiğini gördü.
Fatoş K., "Ne yapıyorsun sen burada?" diye bağırıp, çığlık attı. Maksut K., eline geçirdiği taşları Fatoş A.'ya atmaya çalıştı. Fatoş A., "İmdat, yardım edin, köpeğe tecavüz ediyorlar" diye bağırırken, yardıma gelen kişi, Maksut K.'yi yakaladı.
İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, Maksut K.'yi gözaltına aldı. Cumhuriyet başsavcılığına olayla ilgili bilgi verilirken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Maksut K. hakkında, 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Sosyal medyada hayvana tecavüz olaylarına büyük tepki gösterilirken yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğuna dikkat çekiliyor. Yakın zamanda Ankara'da yaşanan ve infial uyandıran olayda şüpheli serbest bırakılmış, hakkındaki diğer suçlamalardan gözaltına alınmıştı.
HAYVANSEVERLERİN TALEBİ
Türk Ceza Kanunu'na göre "sahipli hayvanı öldüren işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan" kişinin mağdurun şikayeti üzerine dört aydan üç yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. İlgili kanun maddesi de "Mala zarar verme" olarak tanımlanıyor. Bu durum da hayvanseverler tarafından sıkça gündeme getiriliyor. Hayvanseverlerin dikkat çektiği bir diğer konu ise sahipsiz hayvanlarla ilgili. Sahipsiz hayvanların maruz kaldığı kötü muamele TCK kapsamında değil, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında değerlendiriliyor. Bu durumda kötü muamele yapan kişi kabahetler kanunu kapsamında değerlendirildiği için yargılanmıyor, idari para cezası kesilebiliyor.
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