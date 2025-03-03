Konyaspor - Trabzonspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Yeşil-beyazlı ekibe üç puanı getiren golü 90+10'da penaltıdan Umut Nayir kaydetti. VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle penaltı kazanan Konyaspor, beyaz noktaya gelen Umut'un fileleri havalandırmasıyla galibiyete uzanan taraf oldu.

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DIŞ SAHADA 12 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI!

Bu sezon Süper Lig'de deplasmanda henüz galip gelemeyen bordo-mavililer, şeytanın bacağını Konyaspor karşısında da kıramadı... Ligde deplasmanda oynadığı 12 maçta 4 beraberlik alan Şenol Güneş'in ekibi, 8 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor bu sonuçla 32 puanda kalırken, 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Konyaspor ise puanını 28 yaptı.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye HAKEMLER: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Murat Temel KONYASPOR: Deniz Ertaş - Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic (Dk.58 Oğulcan), Prip (Dk. 58 Keyta), Melih İbrahimoğlu (Dk. 82 Aleksic) Pedrinho (Dk.84 Bjorlo) Yusuf Erdoğan, Kramer (Dk. 82 Umut Nayır) TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Malheiro, Savic (Dk. 59 Serdar Saatçı) Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Dk. 73 Cihan Çanak) Lundstram, Cham, Visca, Sikan (Dk. 59 Arif Boşluk ) Banza (Dk. 59 Ozan Tufan) GOLLER: 90+10 Umut Nayır (P) (Konyaspor) SARI KARTLAR: Jevtovic, Keyta, Uğurcan Yazğılı (Konyaspor), Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Visca, Serdar Saatçı, Cihan Çakmak (Trabzonspor)