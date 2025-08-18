Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Forvet transferi yapmayı planlıyoruz - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Forvet transferi yapmayı planlıyoruz

        Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Konyaspor'da Teknik Direktör Recep Uçar, HT Spor ekranlarındaki Bakış Açısı programında Ata Selçuk'un sorularını yanıtladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 15:27 Güncelleme: 18.08.2025 - 15:27
        "Forvet transferi yapmayı planlıyoruz"
        Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Konyaspor'da Teknik Direktör Recep Uçar, HT Spor ekranlarındaki Bakış Açısı programında soruları yanıtladı.

        İşte Uçar'ın açıklamaları:

        "Yapmanız gereken şeyleri en doğru şekilde yapsanız bile top kaleden içeri girmiyorsa yani sonuç alamıyorsanız yaptığınız işlerin pek bir değeri olmuyor, sonuç odaklıyız. Şu anda ligde çok iyi işler yapmasına rağmen sonuç alamayan takımlarımız da mevcut. Genel anlamda bakarsak iyi bir kamp dönemi geçirmiştik. Lige önce Eyüp deplasmanı alınan iyi bir sonuçla dün itibariyle de kendi sahamızda Gaziantep'i mağlup etmeyi başladık. Şu anda iyi başladık ama sadece 2 maç kazandık. Bundan sonraki süreç çok önemli. Ayaklarımız yere sağlam basarak devam edeceğiz."

        "FORVET TRANSFERİ YAPMAYI PLANLIYORUZ"

        "Yaklaşık 9.5 ayı tamamladım Konya'da. Bu sezon itibariyle de kendimi iyi hissediyorum. Zaman zaman üzdüğümüz anlar oldu ama tarihi maçlar da oldu. Transfer noktasında evet bu sene çok fazla transfer planlamıyorduk. Planlamadığımız ayrılıklar da oldu. Kramer'i beklemiyorduk. Yoksa santrfor noktasında bir planımız yoktu ama Kramer ayrıldı elbette o pozisyona bir oyuncu transfer etmeyi planlıyoruz. En kısa sürede de bu transferi sonlandıracağımızı düşünüyorum. Orta saha anlamında da çok büyük bir eksikliğimiz yok ama pozisyonel anlamda bir orta saha transferi yapabiliriz, çalışmalarımız devam ediyor. Bunun iki bölge dışında da bir transfer yapmayı düşünmüyoruz. Kanat forvet pozisyonunda bir transfer yaparsak iki mevkiyi kapatacağı için ayrıca bir transfere gerek kalmayacak kanat pozisyonunda.

