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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı: Şampiyonluk yarışı bizi hiç ilgilendirmiyor - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı: Şampiyonluk yarışı bizi hiç ilgilendirmiyor

        Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin bu puanlara ne kadar ihtiyacı varsa bizim de o kadar ihtiyacımız var. Şampiyonluk yarışında neler oluyor bizi hiç ilgilendirmiyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 18:35 Güncelleme: 03.05.2024 - 18:35
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        "Şampiyonluk yarışı bizi hiç ilgilendirmiyor"
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        Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Kayacık Tesisleri'nde yapılan ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, pas çalışması yapan futbolcular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

        "KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAĞINI BİLİYORUZ"

        Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Çamdalı, "Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladık. Bugün 4. günümüz. Öncelikle şunu söylemem lazım; pozitif bir şekilde oyuncu grubu tamamen Fenerbahçe maçına odaklı, enerjisi yüksek, olumlu bir şekilde antrenmanlara katılım sağlıyor. Bu durum bizim de işimizi kolaylaştırıyor. Umarım doğru şekilde hazırlanıp, dersimize çalışıp Fenerbahçe maçında ihtiyacımız olan puan veya puanları almak istiyoruz. Tabii ki biliyoruz bunun kolay bir maç olmayacağını. Fenerbahçe’nin bu puanlara ne kadar ihtiyacı varsa bizim de o kadar ihtiyacımız var. Şampiyonluk yarışında neler oluyor bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizim derdimiz Konyaspor’u en hızlı şekilde rahat bir pozisyona sokmak. O yüzden en sıkı şekilde çalışmalarımıza devam edip maç gününü bekliyoruz" şeklinde konuştu.

        Yeşil-beyazlı takımda orta saha mevkiinde forma giyen Steven Nzonzi ise, "Aslında baktığımız zaman çok iyi bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Sıkı bir çalışma ritmimiz var. Evimizde oynayacak olduğumuz bir maç. Elimizden geleni yapacağız ve baktığımız zaman Fenerbahçe şampiyonluğa oynayan bir takım. Onlar karşısında asla geri çekilmeyeceğiz. Evimizde oynadığımız için de böyle bir etkisi olacak" diye konuştu.

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