Konyaspor - İskenderunspor maçına yabancı VAR kararı!
TFF, Ziraat Türkiye Kupası maçlarına yerli VAR hakemi atanacağı yönündeki söylentilere karşın Konyaspor - İskenderunspor maçına yabancı VAR hakemi atadı.
Giriş: 01.04.2025 - 14:15 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:15
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları bu akşam oynanacak Tümosan Konyaspor - İskenderunspor karşılaşmasıyla başlıyor.
TFF, karşılaşmada yabancı VAR hakeminin görev yapacağını açıkladı. Turnuvanın önceki turlarında yabancı hakem uygulaması gerçekleştirilmemişti.
Saat 20.30'da başlayacak olan çeyrek final mücadelesine Avusturyalı VAR hakemi Josef Spurny atandı.
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