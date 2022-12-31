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Konyaspor - Galatasaray Nef: 76-73 (MAÇ SONUCU)

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 76-73 yenildi.

Giriş: 31.12.2022 - 15:24 | Güncelleme: ABONE OL
Konyaspor - Galatasaray Nef: 76-73 (MAÇ SONUCU)
AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında AYOS Konyaspor Basketbol, evinde Galatasaray Nef'i 76-73 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, ilk çeyrekteki televizyon molasına kadar hem boyalı alan hem de çizginin gerisinde isabet bulmakta zorluk çekti. İlk çeyreği Morgan 12 sayı ile tamamladı. Sarı-kırmızılılar ise 5 farklı oyuncudan üçlük isabeti buldu. İlk çeyrek Galatasaray'ın 23-19 üstünlüğü ile bitti.

İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren konuk ekip, ilk yarıyı 42-36 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta pota altında etkili olmaya çalışan ev sahibi ekibin farkı azaltma çabaları karşılık buldu ve Konyaspor periyodu 2 sayı farkla 51-53 geride tamamladı.

Her iki takımın da basketler bulduğu dördüncü periyodun sonlarına yeşil-beyazlılar 72-69 önde girdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan AYOS Konyaspor Basketbol, müsabakadan 76-73 galip ayrıldı.

Bu sonuçla AYOS Konyaspor 5'inci galibiyetini elde ederken, Galatasaray Nef 6'ıncı yenilgisini yaşadı.

Salon: Selçuklu Belediyesi

Hakemler: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan

AYOS Konyaspor Basketbol: Perez 14, Erkin Şenel 3, Badzim 6, Morgan 26, Eddie 14, Sulaimon 11, Sinan Sağlam 2, Ramazan Tekin, Murat Göktaş, Mert Gizir

Galatasaray Nef: Bost 6, Sadık Kabaca 7, Mahir Ağva 4, Ennis 8, Göksenin Köksal 6, McGee 23, Emre Sonsırma 3, Caloiaro 12, Floyd 3, Muhaymin Mustafa 1

1. Periyot: 19-23

Devre: 36-42

3. Periyot: 51-53

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