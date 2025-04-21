Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçları ile sürüyor. Kupada Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale adını yazdıran sarı kırmızılılar Konyaspor'un rakibi oldu. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Konyaspor - Galatasaray mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Konyaspor - Galatasaray maçının oynanacağı tarih...
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Konyaspor - Galatasaray Türkiye Kupası yarı final maçı için geri sayım başladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Galatasaray, Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-1, sahasında ise 1-0 mağlup etmeyi başarırken, Türkiye Kupası grup aşamasındaki müsabaka 0-0 eşitlikle sona ermişti. Peki, "Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte ZTK Konyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
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KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Konyaspor Galatasaray maçı 22 Nisan Salı günü saat 20.30'da oynanacak.
Mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Bersan Duran ile Bilal Gölen üstlenecek.
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KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak Konyaspor Galatasaray mücadelesi ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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EKSİKLİKLER
Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Elias Jelert'in yanı sıra çeyrek finaldeki Fenerbahçe derbisinden sonra birer maç ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da Konyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.
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KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Deniz Ertaş, Demirbağ, Yazğılı, Bazoer, Yasir Subaşı, Jevtovic, Ndao, İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer
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Galatasaray: Muslera, Sanchez, Frankowski, Abdülkerim, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Ahmed Kutucu, Osimhen
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