Konyaspor- Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Son iki sezonun lig şampiyonu olan sarı- kırmızılılar, 25. şampiyonluğunu yaşayıp 5. yıldızı takmayı hedefliyor. Galatasaray'a gönül veren taraftarlar kritik deplasman öncesi maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...