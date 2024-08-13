Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor. Lig'in ilk maçında sarı- kırmızılılar, Hatayspor'u 90'ıncı dakikada Batshuayi'nin golüyle 2-1 mağlüp etti. Öte yandan Konyaspor, Kasımpaşa karşısında deplasmanda 3-2 kazanmayı başardı. Peki, Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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Konyaspor- Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Son iki sezonun lig şampiyonu olan sarı- kırmızılılar, 25. şampiyonluğunu yaşayıp 5. yıldızı takmayı hedefliyor. Galatasaray'a gönül veren taraftarlar kritik deplasman öncesi maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
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KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, NEREDE VE SAAT KAÇTA?
Konyaspor- Galatasaray maçı 16 Ağustos Cuma günü 21.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
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KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Konyaspor- Galatasaray maçı Trenyol Süper Lig'in ikinci hafta açılış mücadelesine sahne olcak.
Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
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ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Galatasaray ile Konyaspor toplamda 50 kez karşı karşıya geldi. Karşılaşmaların 36'sı sarı- kırmızılıların üstüğünlüyle sonuçlanırken, 5 maçta Konyaspor sahadan galip ayrıldı. Oynanan 9 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
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KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonuyla devam eden idman, topa sahip olma ve 4'e 4 oyun çalışmalarının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, bugün yapacağı antrenmanla 16 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.
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DAVİDSON SANCHEZ 3 HAFTA YOK!
Adale grubundaki ikinci derecede zorlanma ve kanama yaşayan Davinson Sanchez'in sahalardan en az üç hafta uzak kalması bekleniyor. Söz konusu süreçte ligde Konyaspor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise Young Boys ile önemli sınava çıkacak.
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