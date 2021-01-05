Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman?

Süper Lig'in 17. haftasındaki KonyasporGalatasaray maçı için geri sayım başladı. Haftaya 3. sırada giren Galatasaray, deplasmanda inişli çıkışlı bir grafik çizen Konyaspor'a konuk oluyor. İşte büyük bir heyecanla beklenen Konyaspor Galatasaray maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor Galatasaray maçı 5 Ocak Salı akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Oğuz Kağan, Jevtovic, Shengelia, Daci, Milosevic, Cikalesshi.