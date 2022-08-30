Soru: "Dakika 22'de Valencia'nın kırmızı kartı doğru mu?"

Bülent Yıldırım: Hassas bölgeye bir müdahale var. Şiddetli hareket, şiddeti ölçmeye gerek yok, kırmızı.

Deniz Çoban: Tam tekme girişimi değil. Niyeti rakibi yaralamak değil. Ayakkabının hassa bölgeye gelmesi ve hakemin döner dönmez görmesi, kırmızı kart gerektirir. Görüntüden sarı. Ancak dördüncü hakem uyarısıyla bence kırmızı çıkıyor. VAR buna karışamaz, konusu değil. Bana göre sarı ama döner dönmez görünce, kırmızı veriyor.

Lale Orta: Kırmızıda şiddet olması lazım. Aşırı bir güç olması lazım. Gaddarlık olması lazım.Doğrudan rakibe vurmayı mı hedefliyor? Hayır. Dengesi bozuluyor, o arada denge sağlamak isterken ayağı geliyor. Futbolcu tabii ki dikkat etmeli ama Valencia'nın bence tekme atma amacı yoktu. Sarı ikisine de daha doğru olurdu.