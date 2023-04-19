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Konyaspor'dan Lale Orta'ya istifa çağrısı!

Konyaspor, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi ve MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti

Giriş: 19.04.2023 - 23:07 | Güncelleme: ABONE OL
Konyaspor'dan MHK Başkanı Lale Orta'ya istifa çağrısı!
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Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor'a 2-1 kaybeden Konyaspor, mücadele sonrasında hakem kararlarını eleştirdi ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti.

İşte Konyaspor'dan yapılan açıklamanın tamamı:

"Konyaspor camiası olarak üzülerek görüyoruz ki; TFF ve kurumları gayri ciddi yönetilmeye devam etmektedir.

Evimizde oynadığımız Adana Demirspor maçında ilk dakikadan itibaren art niyetli tutum sergileyen Sarper Barış Saka isimli MHK çalışanı karşılaşmanın 56. Dakikasında inanılmazı başarmış ve kalecimizin hiçbir müdahalesi olmayan pozisyonda penaltı icat ederek takımımızın puanlarını çalmıştır. Haftalardır dişimizi sıkarak gerilimi artırmak istemememize rağmen VAR'ın dahi müdahale etmediği sahte penaltı kararı uygulanmıştır. Görüyoruz ki; Sesi çok çıkanın, dediği olmaya devam etmektedir.

Sayın Lale Orta, üstlendiği görevi yerine getirememekte ve Sarper Barış Saka gibi elemanların operasyonlarına ya göz yummakta ya da işbirliği yapmaktadır.

Konyaspor camiası olarak bu çirkin düzene boyun eğmeyeceğimizi ve en güçlü şekilde her mecrada kulübümüzün haklarını savunacağımızın tüm kamuoyu tarafından bilinmesiniisteriz.

Yaşadığımız hakem faciasının ardından sayın Lale Orta'nın onurlu bir hareket sergileyerek istifa etmesini ve Sarper Barış Saka isimli elemanı TFF'deki ve MHK'deki görevine son verilmesini ivedi şekilde bekliyor, talep ediyor, takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz."

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