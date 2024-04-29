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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor'da teknik direktörlük görevine Ali Çamdalı getirildi - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor'da teknik direktörlük görevine Ali Çamdalı getirildi

        Fahrudin Omerovic'le yollarını ayıran Konyaspor'da teknik direktörlük görevine Ali Çamdalı getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 23:53 Güncelleme: 29.04.2024 - 23:53
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        Konysapor, Çamdalı'ya emanet
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktörlük görevine, kulübün sportif direktörü Ali Çamdalı getirildi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Efsane kaptanımız, yeni hocamızdır. Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karara göre sportif direktörümüz Ali Çamdalı, teknik direktörümüz oldu. Ali Çamdalı'ya yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.

        TÜMOSAN Konyaspor, kötü sonuçların ardından teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollarını ayırmıştı.

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