Konyaspor'da Omerovic ile yollar ayrıldı!
Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırdı.
Giriş: 29.04.2024 - 14:15 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:15
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollar ayrıldı.
Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.
Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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