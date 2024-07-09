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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor'da Nzonzi ile yollar ayrıldı - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor, Steven Nzonzi'ye veda etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'ye veda etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 10:57 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:57
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        Konyaspor'da Nzonzi ile yollar ayrıldı
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        Konyaspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, takımdan ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Fransız orta saha Steven Nzonzi için veda mesajı yayımladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Steven Nzonzi'nin sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

        Yeşil-beyazlı forma ile 36 maça çıkan Steven Nzonzi, 4 kez fileleri havalandırdı.

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