Konyaspor'da Nzonzi ile yollar ayrıldı

Konyaspor, Steven Nzonzi'ye veda etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'ye veda etti.
Konyaspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, takımdan ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Fransız orta saha Steven Nzonzi için veda mesajı yayımladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Steven Nzonzi'nin sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.
Yeşil-beyazlı forma ile 36 maça çıkan Steven Nzonzi, 4 kez fileleri havalandırdı.