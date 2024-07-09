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        Haberler Dünya New York'ta aşırı sıcak! Metal köprünün mekanizması bozuldu | Dış Haberler

        New York'ta aşırı sıcak! Metal köprünün mekanizması bozuldu

        Termometrelerin 35 dereceye çıktığı New York'ta, Bronx ile Manhattan'ı birbirine bağlayan Harlem nehri üzerindeki açılır kapanır köprünün metal mekanizmasının aşırı sıcaklar nedeniyle bozulduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 08:12 Güncelleme: 09.07.2024 - 08:12
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          ABD'nin New York kentinde Bronx ile Manhattan'ı birbirine bağlayan Harlem nehri üzerindeki açılır kapanır köprünün, aşırı sıcaklar nedeniyle açık vaziyette kilitli kaldığı belirtildi.

        • 2

          Yerel medyaya yansıyan haberlerde, 3. Cadde Köprüsü'nün çelik unsurlarının sıcak nedeniyle genişlediği ve açık haldeyken kilitleme mekanizmasının sıkışıp kaldığı aktarıldı.

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          Köprü araç trafiğine kapatılırken, video görüntülerinde itfaiye botlarının, çeliği soğutmak amacıyla nehirden köprüye su püskürttüğü görüldü.

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          New York şehri, 35 derece sıcaklık ile yılın en yüksek seviyesini gördü.

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          1898 yılında açılır kapanır yapıda inşa edilen köprü tek şeritli olarak araç trafiğinde kullanılıyor.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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