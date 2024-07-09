Adana haberleri: Sonu gelmiyor! Bu sefer de 19 yaşında | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Adana haberleri: Sonu gelmiyor! Bu sefer de 19 yaşında | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

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Adana'nın Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü kıyısına, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla giden Muharrem Akkoç (19), serinlemek için suya girdi.

KIYIYA YÜZERKEN SUDA BATTI DHA'da yer alan habere göre bir süre yüzen Akkoç, kıyıya yaklaşmak isterken suda kayboldu. Akkoç'un suya battığını fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi.

SABAH TEKRAR ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Dalgıç polislerin gece saatlerine kadar süren arama çalışmasında Akkoç, bulunamadı. Havanın karanlık olması nedeniyle ara verilen arama faaliyetine, sabah günün ilk ışıkları ile yeniden başlandı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Dalgıç polislerin su altında yaptığı aramada Akkoç'un cansız bedeni bulundu. Göl kıyısında arama çalışmasını izleyen Akkoç'un yakınları gözyaşları döküp, sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akkoç'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.