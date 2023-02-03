Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig arabam.com Konyaspor

Konyaspor'da ayrılıklar sürüyor!

Konyaspor'da, sportif direktör İrfan Kulekaya ve futbolcu izleme komitesinde görevli Cihan Önal ile yolların ayrıldı

Giriş: 03.02.2023 - 16:39 | Güncelleme: ABONE OL
Konyaspor'da ayrılıklar sürüyor!
AA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor'da, sportif direktör İrfan Kulekaya ve futbolcu izleme komitesinde görevli Cihan Önal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz İrfan Kulekaya ve futbolcu izleme (scouting) komitemizde görev alan Cihan Önal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulekaya ve Önal'a kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tam vahşet! Kızını öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı
Tam vahşet! Kızını öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı
Mucize anne hayatını kaybetti
Mucize anne hayatını kaybetti
İstanbul'un iki yakasındaki iki derede
İstanbul'un iki yakasındaki iki derede "kirlilik" iddiası!
Kömür madeninde keşfedildi... 320 milyon yıllık!
Kömür madeninde keşfedildi... 320 milyon yıllık!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.