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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Robert Schröder - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Robert Schröder

        Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Konyaspor - Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schröder oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:04 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:04
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        Konyaspor-Beşiktaş maçına Alman VAR!
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        Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında bugün saat 20.30’da Beşiktaş, Konyaspor’a konuk olacak.

        Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Turgut Doman olacak.

        Karşılaşmada VAR'da Alman hakem Robert Schröder, AVAR’da da Ümit Öztürk görev alacak.

        Öte yandan Süper Lig’de bugün oynanacak Gaziantep FK - Kayserispor müsabakasında Belçikalı Lawrence Visser, Kasımpaşa - Alanyaspor maçında Avusturyalı Julian Weinberger, Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasında ise Portekizli Bruno Esteves, VAR'da olacak.

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