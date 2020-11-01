İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm ülke tek yürek oldu! İttifak Holding Konyaspor da İzmir'de paylaşımla destek verdi.

Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir'i konuk eden Konyaspor maça çıkacak ilk 11'lerini İzmir'in ilçelerinin bulunduğu görselle duyurdu.

Konyaspor'un paylaşımı şöyle: