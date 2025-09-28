Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor: 2 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor: 2 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. 65. dakikada Enis Bardhi'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalmasına rağmen Alassane Ndao ve Jerome Opoku'nun (kk) golleriyle üç maç sonra kazanan Konyaspor, puanını 10'a yükseltti. Başakşehir ise haftayı 6 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2025 - 19:01 Güncelleme: 28.09.2025 - 19:19
        Konyaspor, 3 maç sonra kazandı!
        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Konyaspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 16'da Alassane Ndao ve 45+1. dakikada Jerome Opoku (kk) atarken, konuk ekibin tek golünü ise 57. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.

        Yeşil Beyazlılar'da forma giyen Enis Bardhi, 65. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Üç maçlık galibiyet hasretine son veren Konyaspor puanını 10'a yükseltirken, Başakşehir ise 6 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Başakşehir, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        16'ncı dakikada Konyaspor golle buluştu. Ceza sahasında oluşan karambolde Ousseynou Ba'nın dokunduğu topu önünde bulan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        24'üncü dakika da Brnic'in ceza sahasının solundan şutunda top kaleci Deniz'de kaldı.

        29'uncu dakikada Yusuf'un ceza sahasında dışında şutunda kaleci Deniz, topu kornere çeldi.

        45+1'inci dakikada Konyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan topla ceza sahasına giren Bardhi, pasını Muleka'ya verdi. Muleka'nın sıyrılmak istediği Opoku'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

        İlk yarı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        56'nci dakikada Başakşehir FK, farkı 1'e indirdi. Topla rakibinden sıyrılan Shomurodov'un ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 2-1.

        61'inci dakikada Melih'in ceza sahası dışından sert şutunda top üst direkten döndü. Defans topu uzaklaştırdı.

        64'üncü dakikada Kaluzinski'nin ayağına basarak müdahale eden Bardhi, hakem Oğuzhan Çakır tarafından ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

        Karşılaşma Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

        STAT: Konya Büyükşehir

        HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Murat Teme, Selim Şensöz

        TÜMOSAN KONYASPOR: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 67 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Calusic), Bardhi, Muleka (Dk. 63 Pedrinho) Umut Nayir

        RAMS BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Operi, Opoku, Ousseynou Ba, Ebosele (Dk. 46 Ömer Ali), Berat (Dk. 63 Kaluzinski) Brnic(Dk. 46 Nuno Da Costa) Harit (Dk.76 Deniz Türüç), Crespo, Yusuf(Dk. 63 Fayzullayev) Shomurodov

        GOLLER: Dk. 16 Ndao , 45+1 Opoku (Kendi Kalesine)­­(Tümosan Konyaspor), Dk. 56 Shomurodov (Rams Başakşehir)

        SARI KARTLAR: Uğurcan, Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 64 Bardhi (Tümosan Konyaspor)

