02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konyaspor - Gençlerbirliği maçının detayları HTSPOR'da... Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Başkent ekibinin golünü 90+4'te Yasin Pehlivan kaydetti. Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği'nin başındaki ilk maçından 1 puanla ayrıldı.
KONYASPOR: 1 - GENÇLERBİRLİĞİ: 1
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Abdullah Bora Özkara
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic (Dk. 49 Volkan Fındıklı),Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Bajic),Milosevic, Shengelia (Dk. 90+1 Diagne),Miya
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Toure, Ramos, Polomat, Ayite (Dk. 83 Yasin Pehlivan),Berat Ayberk Özdemir (Dk. 68 Nadir Çiftçi),Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio
GOLLER: Dk. 37 Miya (İttifak Holding Konyaspor),Dk. 90+4 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Dk. 41 Polomat, Dk. 85 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği),Dk. 87 Bajic (İttifak Holding Konyaspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
21. dakikada Konyaspor atağında Gençlerbirliği savunmasından dönün topu önünde bulan Milosevic'in şutunda, meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.
31. dakikada Milosevic'in pasında ceza yayında topla buluşan Shengelia'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
37. dakikada ev sahibi ekip, kaleci Ertaç Özbir'in büyük hatasıyla öne geçti. Polomat'ın geri pasında kaleci Ertaç, kaleye hareketlenen Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'den sıyrılmak isterken topu ayağından fazla açtı. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Skubic, topu ceza alanı önündeki Miya'ya gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
53. dakikada Stancu'nun ceza sahası içerisinden vuruşunda, top direkten döndü.
75. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan pasına hareketlenen Nadir Çiftçi'nin çaprazdan kaleye vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere tokatladı.
78. dakikada Milosevic'in ceza sahası içerisinden şutunda, top üst direkten auta çıktı.
90+4. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Kullanılan kornerde ceza sahasında topa yükselen Ramos'un kafa vuruşu sonrası topu önünde bulan Yasin Pehlivan, röveşatayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
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