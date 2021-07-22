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Konyaaltı sahili adeta doldu taştı, sosyal mesafe unutuldu

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, 9 günlük Kurban Bayramı tatili fırsat bilerek kente gelen yerli vatandaşlarla adeta doldu taştı. Son günlerde artan vaka sayılarına rağmen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

22.07.2021 - 14:20 | Güncelleme: GÜNDEM
DHA

  • Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya’da, sezonun açılmasıyla başlayan yabancı turist yoğunluğuna, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin eklenmesiyle yerli misafirler de dahil oldu. 

     

  • Geçen yıl pandemiden dolayı tatile çıkamayan yerli turistlerin adresi turizm kenti Antalya oldu. Akdeniz’in incisi Antalya’da, misafirlerin en çok tercih ettiği yer ise denizi ve kumu ile dünyanın en ünlü plajları arasında bulunan Konyaaltı Sahili oldu.

     

  • SOSYAL MESAFE UNUTULDU

    Deniz suyunun 28, hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü kentte misafirlerin büyük çoğunluğu denizde vakit geçirdi. Tatilcilerin bir kısmı ise şemsiye altında şezlonglarda, ya da sahil bandındaki ağaçlık alanda zaman geçirdi. 

  • Öğle saatleri olmasına rağmen sahildeki yoğunluğunun üst seviyede olduğu dikkat çekti. Bazı tatilciler ise su sporlarındaki aktiviteler ile adrenalin dolu anlar yaşadı. Güneşli havadan korunmak isteyen bazı turistler ise ağaç altlarında uyuyarak zaman geçirdi. 

     

  • Öte yandan son günlerde artan vaka sayılarına ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarını dikkate almayan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. 

     

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