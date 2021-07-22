Geçen yıl pandemiden dolayı tatile çıkamayan yerli turistlerin adresi turizm kenti Antalya oldu. Akdeniz’in incisi Antalya’da, misafirlerin en çok tercih ettiği yer ise denizi ve kumu ile dünyanın en ünlü plajları arasında bulunan Konyaaltı Sahili oldu.