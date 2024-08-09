Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Konyaaltı'nda herkese "Gün Batımı Dansları" | Son dakika haberleri

        Konyaaltı'nda "Gün Batımı Dansları"na yoğun ilgi

        Antalya'da Konyaaltı Belediyesi, ilçe sakinleri için sanatsal etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Kent Meydanı'nda her pazar gerçekleştirilen Gün Batımı Dansları'nda vatandaşlar sokakta dans edip, eğleniyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 17:46 Güncelleme: 09.08.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaaltı'nda herkese "Gün Batımı Dansları"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi, bölge vatandaşlarını spor ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Konyaaltı Kent Meydanı'nda pazar akşamları gerçekleştirilen "Gün Batımı Dansları" yoğun ilgi görüyor.

        Antalya Dans Akademisi ve Konyaaltı Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Gün Batımı Dansları", dans eğitmenlerinin vatandaşlara kısa bir dans eğitimi vermesiyle başlıyor.

        Ardından müzik eşliğinde vatandaşlar sokakta dans ederek, keyifli anlar yaşıyor.

        Etkinlikler, 25 Ağustos Pazar gününe kadar her pazar Kent Meydanı'nda gerçekleşecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Konyaaltı
        #İzmir
        #dans
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        16 yıldır aranıyordu! Kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı
        16 yıldır aranıyordu! Kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!
        Habertürk Anasayfa