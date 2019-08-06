Polislerin davranışı duygulandırdı

06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zafer Samancı'nın haberine göre, dil Kanseri olan 76 Yaşındaki İbrahim Uğur memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinden rahatsızlığı nedeniyle kontrol amaçlı Konya’da bir hastaneye geldi. Hastanedeki işlemlerini tamamlayan yaşlı adam öğle saatlerinde tekrar Ereğli’ye dönmek için Konya şehirlerarası otobüs terminaline geldi.
Bir bacağı da protez olan İbrahim Uğur bir süre otogar girişindeki banklarda dinlendikten sonra bilet almak için firma yazıhanesine geldi. Gömleğinin üst cebindeki parayı çıkarmak isteyen yaşlı adam parayı bulamayınca soyulduğunu anladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile Olay yerine polis ekipleri geldi. Dilindeki rahatsızlık nedeni ile durumu polislere yazarak anlatan 76 yaşındaki İbrahim Uğur ifadesi alınmak üzere Selçuklu ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cumhuriyet polis merkezine götürüldü.
POLİSLERİN AĞLATAN DAVRANIŞI KAMERALARA TAKILDI
Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından Bekleme bölümüne alınan İbrahim Uğurun yanına gelen Selçuklu ekipler amirliğinde görevli Komiser bir süre yaşlı adamla konuşup şakalaştıktan sonra cebinden çıkardığı 100 TL’yi Uğur’un cebine koydu. Polisin bu hareketi karşısında duygulanan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu. O anda yanlarında yine aynı ekip amirliğinde görev yapan başka bir polis memuru ise İbrahim Uğur’u alnından öperek teselli etti. Tüm bunlar polis merkezinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken yine başka bir işlem için orada bulunan bir vatandaş ise polisin bu duyarlı davranışını sosyal medyasından paylaştı. İbrahim Uğur daha sonra polis merkezi komiserinin talimatı ile otogara götürülüp otobüs bileti alınarak memleketine gönderildi
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