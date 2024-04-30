Konya'nın Kulu ilçesinde sağanak, sele neden oldu
Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri ve ahırları su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar ve küçükbaş hayvanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı
Konya’nın Kulu ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Celep Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollarda ve bahçelerde su birikintileri oluştu, bazı evleri ve ahırları su bastı.
AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve küçükbaşları kurtararak, tahliye çalışması başlattı.
Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ve Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, istinat duvarı çöken mezarlığın bulunduğu mahallede inceleme yaptı.
Gurbetçilere ait boş evlerin çoğunlukta olduğu belirtilen mahallede, sabah hasar tespit çalışması başlatılacağı öğrenildi.