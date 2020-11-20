Konya merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 12 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 9 muvazzaf asker olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 12 ilde önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ediyor.