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        Haberler Gündem Güncel Konya haberleri: Ortalık karıştı! Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı! | Son dakika haberleri

        Ortalık karıştı! Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!

        Konya'da bir eczanede iddiaya göre sıra meselesi yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışan eczacı, merdivenlerden aşağı itildi. Hastanelik olan eczacı darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 10.04.2025 - 10:33 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:35
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        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
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        Olay 29 Mart'ta Konya'da yaşandı. 52 yaşındaki eczacı Erhan İlhan, arife günü nöbetçiyken 3 kişi eczaneye ilaç almaya geldi.

        Zafer Samancı'nın haberine göre beklemek istemeyen kişilerle diğer hasta ve hasta yakınları arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada eczacı kavgayı ayırmaya çalıştı.

        İddiaya göre de eczane dışına taşan kavga sırasında saldırganlar eczacıyı iterek merdivenden düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Merdivenden düşmesi sonucu yaralanan eczacı Erhan İlhan hastaneye kaldırıldı. Tedavi sonrası darp raporu alan İlhan, saldırganlardan şikâyetçi oldu.

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        "BİZ BUNU HAK ETMİYORUZ"

        Yaşanan tartışmayı ayırırken darp edildiğini belirten eczacı Erhan İlhan, sağlık çalışanlarının bu tür muameleleri hak etmediğini söyledi. İlhan, “Arife günü Konya merkezde 40'a yakın nöbetçi eczane vardı. Bir tanesi de bizdik. Hasta ve iki hasta yakını eczanemize geldiler. Reçete verdikten sonra 'Beklemek zorunda mıyız?' diye bir ifade kullandılar. Reçeteyi iade ettim. Hakaret ve küfür etmedim. Başka eczaneden alabileceğini söyledim. Sıradaki hastayla tartışmaya başladılar. Ben olayı ayırmak için müdahil oldum. Eczane önündeki merdivenlerden aşağı yuvarlandım. Ağrı, sızıdan daha çok psikolojim bozuldu. Biz bunu hiçbir zaman hak etmiyoruz sağlık çalışanları olarak bu olayı kabullenmiyoruz ve önlem alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

        "YAPTIRIMLARIN ARTIRILMASINI İSTİYORUZ"

        Yaşanan şiddet eylemini kınadıklarını ifade eden 5. Bölge Konya Eczacı Odası Başkanı Ahmet Hakan Koru ise, “Görevinin başında eczacı arkadaşımız darp edilmiştir. Bu eylemi şiddetle kınıyoruz. Sağlıkta şiddet konusunda yetkililerden ciddi önemler, saldırılara karşı yaptırımların arttırılmasını talep etmekteyiz. Eczacı arkadaşımız bu olayda hastanelik olmuştur. Hastanede tedavi görmüştür ve ciddi manada sıkıntıya girmiştir” şeklinde konuştu.

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