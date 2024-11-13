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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: Çöp konteynerinden bebek sesi geldi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Çöp konteynerinden bebek sesi geldi!

        Konya'da, sokak üzerindeki bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebek bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek hastaneye kaldırılırken, polis bebeği bırakanları arıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 15:02 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:07
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        Çöp konteynerinden bebek sesi geldi!
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        Konya'da olay, sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi Etem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oturan mahalle sakinleri çöp atmak için evlerinden çıktığında çöp konteyneri içerisinden bebek sesi duydu.

        KIZ BEBEĞİ KONTEYNERDEN ÇIKARDILAR

        İHA'da yer alan habere göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen terk edilmiş bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada mahalle sakinleri çöpteki kız bebeği çıkardı.

        DOĞDUĞU GÜN ÇÖPE BIRAKILMIŞ

        Olay yerine gelen sağlık görevlilerine teslim edilen bebek, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan bebeğin sabah erken saatlerde doğmuş olduğu belirlendi. Polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı.

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        "AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ"

        Mahalle sakinlerinden Ramazan Mankır, “Benim kiracı çöp atmak için dışarı çıkmış. Çöpe geldiğinde bir bebek sesi duymuş. Benim eşime haber vermiş durumu. Hanım gelmiş çıkartamamış, komşuyu çağırmış. O gelen kadın çocuğu çöpten çıkartmış. Polise haber verdik, sonra ambulans geldi hastaneye götürdü. Çok insan çocuk arıyor bulamıyor, bunlar bulup çöpe atıyor” dedi.

        "ÇOCUĞU BATTANİYEYE SARDIK"

        Mahalle sakinlerinden Salime Şimşek ise, “Sabah bir komşumuzun kiracısı çöp atmaya gelmiş, çöpün içinde çocuk görmüş. Bize haber verdi. Benim kiracım da baktı bir çocuk, aldı çocuğu battaniyeye sardı. 112'ye haber verdik, sağlıkçılar götürdü” diye konuştu.

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        #Konya
        #Son dakika haberler
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