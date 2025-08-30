Konya'dan sonra Karaman'da görülmeye başlayan dev obruklar dikkat çekiyor

Obruk oluşumunda en büyük nedenler tabii ki kuraklık ve yanlış sulama. Peki ne yapılması gerekli? Prof. Dr. Mustafa Öztürk uyarıyor…

* Konya ovasında artık 400 metre derinlikten dahi su çıkmıyor.

* Yağmur suyu hasat edilmediği,

* Vahşi sulamaya son verilmediği,

* Kuraklığa dayanıklı tarımsal üretim yapılmadığı,

* Evsel ve sanayi atıksuları ileri kademe arıtılıp tarımsal sulamada kullanılmadığı,

* İçme suyu şebeke sisteminde kayıp kaçak oranları %10'lara düşürülmediği,

* Süzeysel su kaynaklarında buharlaşmayı önleyici tedbirler alınmadığı,

Ve su yoğun sanayileşmeye son verilmediği sürece toprak kuruyacak ve su kıtlığı felaketi artarak devam edecektir.

