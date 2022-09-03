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Konya'da tarihi keşif... Anadolu'da ilk kez bulundu! - En Son Haberler

Konya'da Türk tarihine ışık tutacak keşif

Konya'da bulunan Savatra Antik Kenti kazı sahasında İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait ilk kez 'Türk' ibaresinin yer aldığı, Runik alfabesiyle 'Türkoğlu' yazan bir yazıt bulundu. Milattan sonra 10-11'inci yüzyıla ait yazıtın 1071'den öncesinde Anadolu'daki Türk varlığının kanıtı niteliğinde olduğunu söyleyen kazı başkanı Doç. Dr. İlker Işık, "Türkopol, Türkçe karşılığı olarak Türkoğlu demek. Anadolu'da bu şekilde bulunan ilk yazıt niteliğinde" dedi

03.09.2022 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat Mahallesi'ndeki Savatra Antik Kenti'nde Selçuk Üniversitesi tarafından Doç. Dr. İlker Işık'ın başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları sırasında, Anadolu'da ilk kez Türk ibaresinin yer aldığı bir yazıt bulundu.

  • DHA'nın haberine göre Kazı başkanı Doç. Dr. Işık, "Yazıt, Savatra Antik Kenti'ne ait bir kaleden getirilmiş. Bu kale, Bizans dönemine kadar kullanılagelmiş. Mimari parçasına baktığımız zaman Bizans dönemi templon payesi. Dini yapılar içesinde bulanan bir mimari unsur bu. Dönemsel açıdan baktığımızda milattan sonra 10'uncu 11'inci yüzyıllara denk geldiğini düşünüyoruz.

  • Hem de içerik olarak baktığımız zaman İslam öncesi Türklere ait olan bir yazı olarak da karşımıza çıkıyor. İslam öncesi Hristiyanlaşmış olan Türklerin, burada varlığını ortaya koyan bir emare bu. Dönemsel olarak baktığımızda da Bizans dönemi diyebiliriz" dedi.

  • "ANADOLU'DA BULUNAN İLK TÜRK YAZITI"

    Keşfedilen eserin şimdiye kadar Anadolu´da bulunan ilk Türk yazıtı olduğunu ifade eden Doç. Dr. İlker Işık, "Türkopol yazısının bulunması bizim için çok önemli. Türkopol, Türkçe karşılığı olarak Türkoğlu demek. Anadolu'da bu şekilde bulunan ilk yazıt niteliğinde. Önemi açısından da şöyle söyleyebiliriz; 1071 öncesi İslam sancağının Türkler tarafından buraya getirilmeden önceki evresinde Hristiyanlaşmış Türklerin burada varlığını gösteren bir delil bu.

  • Bizans orduları içerisinde lejyon birlikleri içerisinde yer alan Türk askerlerinin burada varlığını kanıtlayan önemli bir gösterge, bu açıdan hem Türk isminin yer alması, hem de onların bu dönemde burada konuşlandığını, Savatra Antik Kenti ve çevresinde varlığının tespit edilmesi bizim açımızdan çok önemli" diye konuştu.

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