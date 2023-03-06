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Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Giriş: 06.03.2023 - 23:45 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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AA

Armağanlı Mahallesi'nde iki grup arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralanan S.T. ve S.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.T. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan olay yerinden kaçtığı belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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