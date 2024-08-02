Konya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Konya'nın Akşehir ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
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Akşehir'de Hüseyin Ö. (53) idaresindeki otomobil, Alparslan Türkeş Caddesi'nde plakasız motosikletle çarpıştı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık görevlileri, kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hüseyin Ö. ise Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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