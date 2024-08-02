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        Haberler Gündem Güncel 6 yaşındaki çocuğa işkence: Babaanne ve baba gözaltında | Son dakika haberleri

        6 yaşındaki çocuğa işkence: Babaanne ve baba gözaltında

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 6 yaşındaki oğlunu ellerini iple bağlayıp döven baba ve babaanne gözaltına alındı. Çocuk, koruma altına alınırken, işkence anları komşuları tarafından cep telefonuyla gizlice kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 17:35 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:38
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          Akçakoca'nın Osmaniye Mahallesi'nde, dün 6 yaşındaki A.E.A. isimli erkek çocuğunun işkenceye maruz kaldığını gören komşular, cep telefonuyla o anları kayda aldı.

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          Evin bahçesinde gizlice kaydedilen görüntülerde, elleri iple bağlanan çocuğun babaannesi S.A. ve babası T.A. tarafından dövüldüğü ve hakarete maruz kaldığı anlar yer aldı.

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          Komşuların ihbarıyla adrese gelen Akçakoca Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekipleri, evde çocuğu elleri bağlı halde buldu.

          Ekipler, durumu polise bildirdi.

          Olayın görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülere, kanıt olarak el konuldu.

          Babaanne S.A. ve baba T.A. gözaltına, çocuk ise korumaya alındı. Soruşturma sürüyor.

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