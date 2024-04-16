Konya'da kanala düşen otomobilin sürücüsü öldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 16.04.2024 - 22:35 Güncelleme: 16.04.2024 - 22:35
Kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun Göçü Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.
Beyşehir yönüne giden Yaşar Konur'un (79) kullandığı otomobil, yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra kanala düştü.
Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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