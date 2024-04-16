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        Haberler Gündem Konya'da kanala düşen otomobilin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Konya'da kanala düşen otomobilin sürücüsü öldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 22:35 Güncelleme: 16.04.2024 - 22:35
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        Kanala düşen otomobilin sürücüsü öldü
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        Kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun Göçü Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

        Beyşehir yönüne giden Yaşar Konur'un (79) kullandığı otomobil, yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra kanala düştü.

        Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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