İnşaatın 3’üncü katından düştü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek 3'üncü katından düşen işçi yaralandı
Giriş: 06.10.2025 - 00:53 Güncelleme: 06.10.2025 - 00:53
Hamidiye Mahallesi’nde çalıştığı 5 katlı inşaatın 3’üncü katından 1. kata düşen Mısır uyruklu 48 yaşındaki Karm Kadra F. yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 4 metre yükseklikten düştüğü belirlenen şahıs, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf: AA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ