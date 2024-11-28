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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da doğalgazdan zehirlenen yaşlı çift ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Konya'da doğalgazdan zehirlenen yaşlı çift ölü bulundu

        Konya'da yakınlarının kendilerinden haber alamadığı yaşlı çift evlerinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre yaşlı çiftin doğalgaz zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 19:03 Güncelleme: 28.11.2024 - 19:03
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        Doğalgazdan zehirlenen yaşlı çift ölü bulundu
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        Konya'daki olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Gürhan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın ikinci katında yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Kartepe ile eşi 84 yaşındaki Fatma Kartepe’den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yaşlı çiftin bulunduğu dairenin kapısı açılırken, yaşlı çift hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mehmet ve Fatma Kartepe çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin dairede yaptığı incelemede yaşlı çiftin doğalgaz kaçağından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

        Yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kartepe çiftinin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.

        Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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