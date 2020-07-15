Konya Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ay teknik ve fiziki takibin ardından sabah erken saatlerde operasyon yaptı. Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler örgüte eleman desteği sağlamak, örgüt propagandası yapmak ve finansal destek sağlamakla suçlanıyor.
Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'da DEAŞ terör örgütü üyelerinin faaliyet içinde olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, 2019 yılı aralık ayında örgütle bağlantısı bulunan 2 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı.
4 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin iletişime geçtiği 4 kişi daha polisin takibine dahil oldu. 8 ay boyunca teknik ve fiziki takibi sürdüren polis, elde ettiği veriler ve toplanan bilgilerin ardından bu sabah saat 05.30’da operasyon düzenledi. Konya merkezdeki 4 adrese eş zamanlı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Sabah erken saatlerde Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere tekrar Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
YAŞLARI 18-42 ARASINDA
Gözaltına alınan 6 şüphelinin, DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırmak, toplantılar düzenleyerek örgüt lehine propaganda yapmak, finansal destek sağlamak, sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyeti aleyhine ve örgüt lehine propaganda yapmakla suçlandığı öğrenildi.
Yaşları 18 ila 42 arasında değişen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise toplantılarda ve sosyal medyada kullanılan ve kullanılmak üzere hazırlanan çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında örgütün sözde medya ve sosyal medya sorumlusu, gençlik yapılanması kurul üyesi, lojistik destek timi üyesinin de olduğu iddia edildi.
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